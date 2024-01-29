Lise mezunu personel alıyor! Üniversite şartları ve kadroları açıkladı! KPSS puan şartına dikkat…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

2. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4. Lisans mezunları için 2022- KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022- KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2022-KPSS P94 puanına sahip olmak. (Eczacı pozisyonu hariç)