Lise mezunu personel alıyor! Üniversite şartları ve kadroları açıkladı! KPSS puan şartına dikkat…
Düzce Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara ilişkin personel alım ilanı yayınladı. Başvuru tarihi ve şartlarına dair merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan Üniversite, en az 55 KPSS puan şartı arıyor. İşte şartlar…
Düzce Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Şoför, Gassal, Hasta Bakıcı, Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Psikolog, Hemşire, Eczacı, Odyolog, Sağlık Teknikeri, Tekniker ve teknisyen kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından başvuruları kabul edecek kurum yine adaylardan KPSS 55 puna şartı arıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar ise adaylara açıklandı. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar….
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Düzce Üniversitesi personel alımı 22 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar üniversitenin Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfası www.personel.duzce.edu.tr adresinde yer alan "Sözleşmeli Personel Başvuru ve Sonuç İşlemleri" kısmından online olarak başvuruda bulunabilecek.
GEREKLİ BELGELER?
- 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
- Adli Sicil Kaydı Belgesi,
- Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için Terhis Belgesi)
- Nüfus Cüzdanı örneği ya da Nüfus Kayıt Örneği,
- Diploma veya Mezun Belgesi,
- Sertifika/belge istenen pozisyonlar için sertifika/belge,
- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
-Güvenlik görevlisi pozisyonları başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede çıplak ayakla boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.
2. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4. Lisans mezunları için 2022- KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2022- KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2022-KPSS P94 puanına sahip olmak. (Eczacı pozisyonu hariç)
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