ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Sınavda adaylara yöneltilen 100 çoktan seçmeli soru, her biri bir puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silah farkı sınavına girecek adaylar için ise 25 çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak ve değerlendirme her bir soru için iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.