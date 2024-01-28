ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte?
Türkiye genelinde özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve güvenlik alanında eğitim almak isteyen bireyler için uzun zamandır beklenen haber sonunda geldi. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tarihi belirlendi. Peki ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte?
Türkiye genelinde özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve güvenlik alanında eğitim almayı planlayan bireyler için kritik bir duyuru yapıldı. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihleri resmi olarak açıklandı. Bu duyuru, sektörde eğitim almak isteyen veya mevcut güvenlik sertifikasını yenilemek isteyen bireyler için önemli bir bilgi kaynağı olarak öne çıkıyor. İşte adaylar tarafından merak edilenler...
107. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Türkiye'de özel güvenlik sektöründe faaliyet gösterenler için önemli bir tarih olan Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihleri açıklandı. Buna göre, 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
SINAV HAKKINDA
Sınav süreleri, farklı kategorilerdeki kursiyerlere göre belirlendi. Silahlı sınava girecek olanların sınav süresi 150 dakika olacak ve bu süre içinde 100 genel soru ile birlikte 25 silah bilgisi sorusunu cevaplamaları gerekecek. Silahsız sınava katılacaklar için süre 120 dakika olarak belirlendi ve sadece 100 adet genel soru sorulacak. Silah farkı sınavına girecek adaylar ise 30 dakika içinde sadece 25 silah bilgisi sorusunu cevaplamak zorunda kalacak.
Sınavda adaylara yöneltilen 100 çoktan seçmeli soru, her biri bir puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Silah farkı sınavına girecek adaylar için ise 25 çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak ve değerlendirme her bir soru için iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.
Sınav günü, adayların ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecek. Aynı soru gruplarına sahip adaylar ise arka arkaya ve yan yana oturamayacaklar.
Özel güvenlik sektörü çalışanları için bu sınavlar, güvenlik bilgi ve becerilerini değerlendirmeleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle adayların belirlenen tarihleri dikkate almaları ve sınavlara iyi bir şekilde hazırlanmaları önemlidir.
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