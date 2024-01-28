THY şartları açıkladı! Yüksek maaş ile teknisyen alımı için başvuru toplamaya başladı! İşte başvuru tarihi ve ekranı…

•Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,

•Türk Hava Yolları A.O. veya iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan,

•İletişimine ve gelişimine önem veren, analiz etme ve problem çözme becerisi gelişmiş, dikkatli, sonuç odaklı çalışabilen ve detaylara hâkim, organizasyon ve planlama yönü kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın çalışma arkadaşları arıyoruz.