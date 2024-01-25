Ticaret Bakanlığı 602 memur alımı için düğmeye bastı! 31 Ocak başvuru için son tarih olarak belirlendi. İşte ayrıntılar…
Ticaret Bakanlığı KPSS 70 puan ile iki farklı kadro için memur alacağını açıkladı. Başvuru şartları ve şekline ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum 31 Ocak 2024 tarihine kadar başvuruları online olarak topluyor. İşte ayrıntılar…
Ticaret Bakanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 499 Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru ve 103 Sözleşmeli Muayene Memuru olmak üzere toplamda 602 memur alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları açıklayan Bakanlık, başvuruda bulunacak adaylardan en az 70 KPSS puan şartı aradığını açıkladı. İşte başvuru şekli ve tarihi…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları 22 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 31 Ocak 2024 tarihinde sona erecek.
Adaylar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvurularını tamamlayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, ekonomi, finans ve bankacılık, gümrük işletme, iktisat, istatistik, işletme, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve finans yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve işletmecilik ile uluslararası ticaret ve lojistik ya da bunlara denkliği/eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış bölümlerinden mezun olmak,
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
ç) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
e) Güvenlik Soruşturması olumlu sonuçlanmak
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
b) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
c) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)
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