Hakimlik ve Savcılık sınav sonuç ekranı ÖSYM | 23 Ocak Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonucu açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr
Hakimlik ve savcılık sınav sonuçlarının heyecanla beklenen anı geldi. Öğrenciler, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Adli Yargı ve İdari Yargı sınavlarının ardından bugün ÖSYM'den gelecek duyuru ile sonuçları öğrenecekler. Sınav sonuçlarına erişim için adaylar, ÖSYM.gov.tr adresindeki sonuç belgesi kontrol sistemi ekranını sık sık ziyaret ediyorlar. Peki Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonucu açıklandı mı?
Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçlarının merakla beklenen anı geldi. ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranı üzerinden elde edilecek bilgiler, hakimlik ve savcılık kariyerine giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak. Peki Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonucu açıklandı mı? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...
HAKİM VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre hakim ve savcılık sınav sonuçları 23 Ocak Salı günü erişime açılacak.
Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.
Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
MÜLAKAT TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Mülakat tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.
ADAYLAR GENEL BAŞARI PUANI SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATA KATILACAK
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların ayısı 2400'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300'e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacak.
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- Hakimlik ve Savcılık sınav sonuç ekranı ÖSYM | 23 Ocak Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonucu açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr
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