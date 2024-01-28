Sağlık Bakanlığında 35 bin personel alımı müjdesi! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında, İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi ve aynı zamanda 30 ilçenin belediye başkan adayını duyurdu. Açılış konuşması sırasında, sağlık çalışanlarına yönelik beklenen müjdeyi de paylaştı. Cumhurbaşkanı, yapılan açıklamaya göre, 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere çeşitli branşlarda toplamda 35 bin personel alımının gerçekleştirileceğini duyurdu.