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Sağlık Bakanlığında 35 bin personel alımı müjdesi! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar…

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Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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Sağlık Bakanlığında 35 bin personel alımı müjdesi! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde, 35 bin yeni personel alımının yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu alımların 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere çeşitli branşlarda gerçekleştirileceğini belirtti. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında, İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi ve aynı zamanda 30 ilçenin belediye başkan adayını duyurdu. Açılış konuşması sırasında, sağlık çalışanlarına yönelik beklenen müjdeyi de paylaştı. Cumhurbaşkanı, yapılan açıklamaya göre, 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere çeşitli branşlarda toplamda 35 bin personel alımının gerçekleştirileceğini duyurdu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin sağlık personeli alımının önümüzdeki ay itibari ile başlaması bekleniyor. Sağlık bakanlığı alıma ilişkin tüm detayların yer aldığı ilanları kademeli olarak yayınlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları takip ediliyor.

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