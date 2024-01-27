Sağlık Bakanlığında 35 bin personel alımı müjdesi! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısında 30 İlçenin belediye başkan adayını duyurmasının ardından İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış konuşması esansında sağlık çalışanları için beklenen müjdeyi verdi. Yapılan açıklamaya göre 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda toplamda 35 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.