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Sağlık Bakanlığında 35 bin personel alımı müjdesi! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar…

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Giriş Tarihi: 27.01.2024
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Sağlık Bakanlığında 35 bin personel alımı müjdesi! Başvurular ne zaman başlayacak? İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar…

Başkan Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde 35 bin personel alımı yapılacağını ilan etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın resmi Twitter (X) adresi hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda alım gerçekleştirilecek. İşte detayllar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısında 30 İlçenin belediye başkan adayını duyurmasının ardından İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış konuşması esansında sağlık çalışanları için beklenen müjdeyi verdi. Yapılan açıklamaya göre 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda toplamda 35 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin sağlık personeli alımının önümüzdeki ay itibari ile başlaması bekleniyor. Sağlık bakanlığı alıma ilişkin tüm detayların yer aldığı ilanları kademeli olarak yayınlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları da henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları takip ediliyor.

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