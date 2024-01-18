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MSB lise mezunu memur alımı yapıyor! Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar tek tek belirlendi! İşte ilan

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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MSB lise mezunu memur alımı yapıyor! Başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar tek tek belirlendi! İşte ilan

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara toplamda 190 memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları duyuran bakanlık, başvuru sürecini geçen adayları Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde istihdam edecek.

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