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İçişleri Bakanlığı KPSS 70 puan ile memur alımına başlıyor! Başvuru şartları ve tarihi…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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İçişleri Bakanlığı KPSS 70 puan ile memur alımına başlıyor! Başvuru şartları ve tarihi…

İçişleri Bakanlığı KPSS 70 puan ile memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin detayları tümüyle açıklayan kurum belirtilen lisans bölümlerinden mezun adayları 46 farklı ilde görevlendirecek. İşte şartlar…

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