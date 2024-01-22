602 Gümrük Muhafaza ve Muayene Memuru alıyor! Ticaret Bakanlığı şartları açıkladı! İşte başvuru ekranı
Ticaret Bakanlığı, KPSS puanı 70 ve üzeri olan adayları bünyesine kazandırmak üzere toplamda 602 memur alımı gerçekleştirecek. Başvuru sürecine dair tüm ayrıntıları resmi internet sitesinde paylaşan bakanlık, adayların başvurularını online olarak almaya başladı. Başvurularını tamamlamak isteyen adaylar, resmi internet sitesinde yer alan detaylı bilgilere ulaşabilir ve başvurularını çevrimiçi olarak gerçekleştirebilirler. İşte başvuru ekranı ve ayrıntılar…
Ticaret Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a uygun olarak yeni personel alımına hazırlanıyor. Bakanlık, 450 Gümrük Muhafaza Memuru, 49 Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru ve 103 Sözleşmeli Muayene Memuru pozisyonu için alım gerçekleştirecek. Bu alımlar için adaylardan en az 70 KPSS puanı bekleniyor. Başvuru şartları ve tarihleri Bakanlık tarafından detaylı bir şekilde açıklanmış olup, adaylar başvurularını bu kriterlere uygun şekilde gerçekleştirebilirler. İşte yayınlanan ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları 22 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 31 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, ekonomi, finans ve bankacılık, gümrük işletme, iktisat, istatistik, işletme, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve finans yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve işletmecilik ile uluslararası ticaret ve lojistik ya da bunlara denkliği/eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış bölümlerinden mezun olmak,
c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
ç) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
e) Güvenlik Soruşturması olumlu sonuçlanmak
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