Kamuya KPSS şartsız alım başladı! En az ilkokul mezunu 8.301 memur, personel ve işçi istihdam edilecek! İşte kurumlar…

2024 Ocak ayında, Türkiye genelinde kamuya, özel sektöre ve üniversitelere yönelik memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları hız kesmeden devam ediyor. Farklı iller ve çeşitli kurumlar, toplamda 8,301 personel alımı gerçekleştirmeyi planlıyor. İlanlar, ilgili kurumlar tarafından detaylı bir şekilde yayımlandı ve başvuru süreçleri ile şartları belirlendi.

Başvuru yapacak adaylardan ilkokul mezunu olma şartı aranırken, bazı kurumlar en az 50 KPSS puanı talep ediyor. Ancak, dikkat çeken bir ayrıntı ise bazı kurumların KPSS puanı yerine kura çekimi veya kurum içi sınav uygulaması. İşte 2024 Ocak ayı kamu ilanları…

KAMUYA 8.301 PERSONEL ALIMI! 2024 OCAK AYI ALIM YAPACAK KURUMLAR