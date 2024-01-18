Kamuya KPSS şartsız alım başladı! En az ilkokul mezunu 8.301 memur, personel ve işçi istihdam edilecek! İşte kurumlar…
2024 Ocak ayında, Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde istihdam yaratma hedefi kapsamında toplamda 8,301 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı için başvurular başladı. Açıklanan alımlar, en az ilkokul mezunu adayları hedeflemekte olup, farklı pozisyonlarda gerçekleşecektir. Başvuru sürecinde dikkat çeken bir detay ise, KPSS puanı şartının bazı pozisyonlarda aranmaması. Ancak, belirli kurumlar en az 50 KPSS puanına sahip adayların başvurularını kabul ediyor. İşte alım yapacak kadrolar ve kontenjanlar…
2024 Ocak ayında, Türkiye genelinde kamuya, özel sektöre ve üniversitelere yönelik memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları hız kesmeden devam ediyor. Farklı iller ve çeşitli kurumlar, toplamda 8,301 personel alımı gerçekleştirmeyi planlıyor. İlanlar, ilgili kurumlar tarafından detaylı bir şekilde yayımlandı ve başvuru süreçleri ile şartları belirlendi.
Başvuru yapacak adaylardan ilkokul mezunu olma şartı aranırken, bazı kurumlar en az 50 KPSS puanı talep ediyor. Ancak, dikkat çeken bir ayrıntı ise bazı kurumların KPSS puanı yerine kura çekimi veya kurum içi sınav uygulaması. İşte 2024 Ocak ayı kamu ilanları…
KAMUYA 8.301 PERSONEL ALIMI! 2024 OCAK AYI ALIM YAPACAK KURUMLAR
- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 25 Ocak - 8 Şubat)
- TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 15 Ocak - 19 Ocak)
- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 11 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 17 Ocak - 23 Ocak)
- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1 ENGELLİ İŞÇİ VE 15 TMYS İŞÇİ ALACAK ( 8 Ocak - 12 Ocak)
- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 73 MEMUR ALACAK ( 12 Şubat - 16 Şubat)
- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 263 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 4 Ocak - 18 Ocak)
- TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.A.Ş.GEN.MD. SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE 15 TEKNİSYEN ALIM İLANI ( 15 Ocak - 19 Ocak)
- DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Aralık - 28 Ocak)
- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 40 HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 15 Ocak - 26 Ocak)
- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 400 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 4 Mart - 15 Mart)
- TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU 30 SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 10 Ocak - 2 Şubat)
- ANKARA ÜNİVERSİTESİ 164 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Aralık - 14 Ocak)
- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 63 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Aralık - 12 Ocak)
- MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 35 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 30 Aralık - 15 Ocak)
- VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 2 Ocak - 16 Ocak)
- YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 39 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 30 Aralık - 13 Ocak)
- JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 408 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİN EDİLECEKTİR ( 29 Aralık - 14 Ocak)
- JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2380 MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİN EDİLECEKTİR ( 29 Aralık - 14 Ocak)
- ADALET BAKANLIĞI 60 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. ( 15 Ocak - 29 Ocak)
- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 20 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 29 Ocak - 9 Şubat)
- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 300 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 12 Şubat - 23 Şubat)
- TARSUS ÜNİVERSİTESİ 20 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 Aralık - 15 Ocak)
- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 Aralık - 15 Ocak)
- İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 Aralık - 12 Ocak)
- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 Aralık - 12 Ocak)
- ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 15 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 27 Aralık - 27 Ocak)
- TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 158 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 8 Ocak - 29 Ocak)
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 34 PROGRAMCI, 12 ÇÖZÜMLEYİCİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 Aralık - 12 Ocak)
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 13 BİLİŞİM UZMANI ALACAK ( 29 Aralık - 12 Ocak)
- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 50 ADAY MESLEK MEMURU ALACAK ( 27 Aralık - 26 Ocak)
- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 35 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ocak - 26 Ocak)
- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAKTIR ( 8 Ocak - 26 Ocak)
- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 15 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 15 Ocak - 26 Ocak)
- AFAD 15 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 12 Şubat - 21 Şubat)
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 50 DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 7 Mart - 13 Mart)
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 1271 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 15 Nisan - 25 Nisan)
- EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU HİZMETLİ 38 MEMUR ALACAK ( 2 Ocak - 12 Ocak)
- MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30 MEMUR ALACAK ( 22 Ocak - 24 Ocak)
- SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 30 ZABITA MEMUR ALACAK ( 23 Ocak - 29 Ocak)
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