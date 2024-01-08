KPSS 2023/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı | ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını açıkladı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/2 tercih sonuçları açıklandı. 20-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemleri gerçekleştirilmişti. Sonuçlar ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte KPSS 2023/2 tercih sonuçları…
KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı. 27 Aralık tarihinde tamamlanan KPSS tercih işlemleri, adayların gelecekteki kariyer yolculuklarını belirlemede kritik bir aşamayı oluşturuyor. İşte KPSS 2023/2 tercih sonuç ekranı...
KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.
Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlanmış ve tercih işlemleri 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
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