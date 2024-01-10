Boş kadrolar için İŞKUR davet ediyor! En az ilkokul mezunu 4.957 kişi alınacak! İşte 2024 Ocak ayı alım yapacak kurumlar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), personel alım ilanlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde çeşitli kamu kurumları ve özel sektörde, toplamda 4.957 temizlik görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlköğretim mezunu adaylara yönelik bu alımlarda, bazı kurumlar KPSS puanı şartı aramazken, bazıları ise KPSS 50 puan şartını koşuyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylar ve ilanlar, kurumlar tarafından iş arayanların bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle yayınlandı. Adaylar, başvuru şartları ve süreciyle ilgili detaylı bilgilere İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşabilirler.