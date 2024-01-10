Boş kadrolar için İŞKUR davet ediyor! En az ilkokul mezunu 4.957 kişi alınacak! İşte 2024 Ocak ayı alım yapacak kurumlar…
İŞKUR, en az ilkokul mezunu adayları hedefleyen büyük bir istihdam fırsatı sunuyor. Toplamda 4.957 temizlik görevlisi alımı için duyuru yapan İŞKUR, Türkiye genelinde farklı illerde gerçekleştirilecek alımlar için kamu kurumları ve özel sektör iş birliklerini kullanarak KPSS puan şartlarını belirledi. İş arayanlar için önemli bir istihdam olanağı sunan bu alımlar için başvuru şartları ve ilan detayları ilgili kurumlar tarafından detaylı bir şekilde açıklandı. İşte İŞKUR 2024 Ocak ayı personel alımı yapacak kurumların listesi…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), personel alım ilanlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde çeşitli kamu kurumları ve özel sektörde, toplamda 4.957 temizlik görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlköğretim mezunu adaylara yönelik bu alımlarda, bazı kurumlar KPSS puanı şartı aramazken, bazıları ise KPSS 50 puan şartını koşuyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylar ve ilanlar, kurumlar tarafından iş arayanların bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle yayınlandı. Adaylar, başvuru şartları ve süreciyle ilgili detaylı bilgilere İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşabilirler.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunamamak,,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Kişisel temizliğine önem veren
Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun
18-40 yaş aralığında bulunmak.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI VE KADROLAR!
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları
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