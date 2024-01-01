KPSS 2023/2 tercih sonuçları | ÖSYM KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kadrolara atama detayları...
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, KPSS-2023/2 tercih süreci 20 - 27 Aralık tarihleri arasında tamamlanmıştır. Bu tarihler arasında tercihlerini gerçekleştiren memur adayları, KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki ÖSYM KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
KPSS 2023/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş resmen başlamış durumda. Türk Şeker, Devlet Demiryolu İşletmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi birçok kamu kurumu, personel alımı yapacak. Bu hedef doğrultusunda, 20-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen KPSS 2023/2 merkezi atama tercih işlemleri sona erdi. Kamu kurumlarına memur olarak atanmak isteyen adaylar, başvuru sürecinin kapanmasının ardından KPSS 2023/2 yerleştirme sonuç tarihi için araştırmalara başladı.
KPSS-2023/2 Tercih Süreci Tamamlandı!
ÖSYM tarafından duyurulan KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu doğrultusunda, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca belirli kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme süreci başarıyla tamamlandı.
Tercih İşlemleri
Adaylar, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirdi.
KPSS 2023/2 Tercih Sonuçları Açıklama Tarihi
Henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, genellikle tercih dönemi sona erdikten yaklaşık 10 gün sonra sonuçlar duyurulmaktadır.
Doğrudan Atama Bilgisi
Yerleştirilen adaylar, sınav veya mülakat yapılmaksızın ÖSYM tarafından belirlenen kadro ve pozisyonlara doğrudan atanacaklardır. Ancak, niteliklere uygun olmayan veya gerekli belgeleri zamanında teslim etmeyen adaylar atanmamış olacaktır.
ÖSYM'nin Açıklamalarını Takip Edin
Detaylı bilgiler ve sonuçlarla ilgili güncellemeleri öğrenmek için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.
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