KPSS 2023/2 tercih sonuçları | ÖSYM KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kadrolara atama detayları...

KPSS 2023/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş resmen başlamış durumda. Türk Şeker, Devlet Demiryolu İşletmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi birçok kamu kurumu, personel alımı yapacak. Bu hedef doğrultusunda, 20-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen KPSS 2023/2 merkezi atama tercih işlemleri sona erdi. Kamu kurumlarına memur olarak atanmak isteyen adaylar, başvuru sürecinin kapanmasının ardından KPSS 2023/2 yerleştirme sonuç tarihi için araştırmalara başladı.

KPSS-2023/2 Tercih Süreci Tamamlandı!