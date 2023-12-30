JGK başvuruları toplamaya başladı! KPSS 60 puan ile 2.788 subay ve astsubay alımı yapılıyor! İşte şartlar ve başvuru ekranı…

(1) Sözleşmeli olarak temin edilecek tüm branşlara başvuru yapacak adayların 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'de; genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2019-20202021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

(2) Muvazzaf olarak temin edilecek olan tabip ve diş tabibi branşında KPSS ve ALES şartı bulunmamaktadır.

(3) Muvazzaf olarak temin edilecek hukuk branşında 2022-2023 yıllarında yapılan KPSS'de; hukuk alanında yapılan (P4) puan türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021-2022-2023 yıllarında yapılan ALES'ten eşit ağırlık (EA) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

(4) Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocuklarını] için bu puanların en az %80'ini [P3 için 52, P4 (hukuk) için 56 puan ve üstü] almış olmak,