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Adalet Bakanlığı 2024’ün personel alım ilanını yayınladı! İşte başvuru tarihi ve ekranı…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 29.12.2023
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Adalet Bakanlığı 2024’ün personel alım ilanını yayınladı! İşte başvuru tarihi ve ekranı…

Adalet Bakanlığı kişilik personel alımı için kolları sıvadı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, alım yapılacak kadroları be kontenjanları açıkladı. İşte başvuru ekranı…

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