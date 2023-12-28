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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim sınav sonucu sorgulama

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2023
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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim sınav sonucu sorgulama

Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonrasında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından soru ve cevap kağıdı adaylarla paylaşıldı. Ayrıca EGM ÖGG sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı zaman dilimi netleşti. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı, 17 Aralık tarihinde gerçekleşti ve sınavın ardından 19 Aralık günü sınav soruları ile cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Özel güvenlik adayları, sınav performanslarını değerlendirmek ve sonuçları öğrenmek için bu tarihi bekliyor. İşte detayları...

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları ise 5 Ocak 2024 tarihinde adaylarla paylaşılacak. Sonuçlar EGM sayfasından sorgulanabilecek.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

SINAVDAN BAŞARILI OLMAK İÇİN İSTENİLENLER

* Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

* Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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