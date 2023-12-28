ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim sınav sonucu sorgulama
Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonrasında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından soru ve cevap kağıdı adaylarla paylaşıldı. Ayrıca EGM ÖGG sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı zaman dilimi netleşti. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı, 17 Aralık tarihinde gerçekleşti ve sınavın ardından 19 Aralık günü sınav soruları ile cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Özel güvenlik adayları, sınav performanslarını değerlendirmek ve sonuçları öğrenmek için bu tarihi bekliyor. İşte detayları...
ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi.
Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın sonuçları ise 5 Ocak 2024 tarihinde adaylarla paylaşılacak. Sonuçlar EGM sayfasından sorgulanabilecek.
SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
SINAVDAN BAŞARILI OLMAK İÇİN İSTENİLENLER
* Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
* Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS 2024 tarihi | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başvuruları hangi tarihte başlayacak?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim sınav sonucu sorgulama
- İstanbullular dikkat! Yarından itibaren başlayacak! SMS ile uyarı verildi: Arnavutköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar...
- 1 ayda 8 ila 12 kilo verme garantili! Japon bilim adamları kanıtladı! Rutininize eklemeniz yeterli
- Bu gözlükleri kullananlar dikkat! Uzmanı açıkladı! Meğer öyle bir şey yokmuş
- Türkiye'de illere göre yaşam süreleri çıktı! Kadın-erkek ayrı ayrı hesaplandı! Bir numaraya çok şaşıracaksınız
- AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise ders geçme notu hesaplama
- Süper Lig devinin yeni yıldızı belli oldu! Galatasaray'dan bomba gibi ara transfer
- MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI: Ortak sınav sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanır? 6. ve 9. sınıf soru cevap anahtarı...
- Yerel seçim ne zaman, kaç gün kaldı 2024? YSK belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak?
- Sosyal yardım ödemeleri yükseliyor! Yeni maaşlar hesaplandı! Aile destek, dul ve yetim, %40- 69, %70 ve üzeri engelli aylığı alanlar...
- Sigaraya zam gelecek mi 2024? Yeni yılda ne kadar olacak? 28 Aralık güncel sigara fiyatları...