Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları! Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık teknikeri...

Sağlık Bakanlığı, önemli bir personel alım kararı alarak 27 bin sözleşmeli personel istihdamı planlamaktadır. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru, alımın detaylarını içermekte olup, başvuru tarihleri ve şartları bu yayının ardından netlik kazanacaktır. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları açıklandı mı? Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık teknikeri alımı tarihi belli oldu mu?