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Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları! Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık teknikeri...

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Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları! Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık teknikeri...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde sağlık sektöründe personel ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir adım attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, 2024 yılında toplamda 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları açıklandı mı? Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık teknikeri alımı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı, önemli bir personel alım kararı alarak 27 bin sözleşmeli personel istihdamı planlamaktadır. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru, alımın detaylarını içermekte olup, başvuru tarihleri ve şartları bu yayının ardından netlik kazanacaktır. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları açıklandı mı? Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık teknikeri alımı tarihi belli oldu mu?

YENİ KADROLAR AÇIKLANDI

Yapılacak büyük çaplı alımda, Sağlık Bakanlığı'nın hangi pozisyonlara personel alacağı da detaylarıyla belli oldu.

Buna göre, 2024 yılı içinde 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri olmak üzere geniş bir yelpazede alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı başvuru şartları hakkında henüz detaylı açıklamalar gelmedi.

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