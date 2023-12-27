Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 güne düşecek mi? Son durum ne?
Aralık ayının sonlarına yaklaşırken, özel sektör çalışanları ve memurlar arasında çalışma saatleri ve mesai kısalmasıyla ilgili sorular gündeme geliyor. Memurların mesai saatlerinin kısalacağı ve gün içinde 09.00-15.30 saatleri arasında çalışılacağına dair iddialar ortaya atılırken, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu konuda düzenleme sinyali verdiği kaynaklardan biri olarak gösteriliyor. Peki mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 güne düşecek mi?
Son günlerde, memurların ve özel sektör çalışanlarının çalışma saatlerinin kısalıp kısalmayacağı sorusu tekrar gündeme geldi. Bu konuda dünya genelinde görülen örneklerin ardından, eski Bakan Bilgin verimlilik açısından yapılan akademik çalışmalara vurgu yaptı.Peki mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 güne düşecek mi? İşte son gelişmeler...
ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Eski Bakan Bilgin, yaklaşık 100 yıl önce emekçilerin çalışma sürelerinin kısaltılması için yaptıkları eylemleri hatırlatarak, şöyle dedi:
"İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar?
Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.
Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere'de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."
OVP'DE ŞU DETAYLAR DUYURULMUŞTU
Gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla staj, yarı zamanlı ve esnekçalışma modelleri yaygınlaştırılacak, kariyer farkındalıklarını artıracak eğitim, program vefaaliyetlere ağırlık verilecektir.
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