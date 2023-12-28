KPSS 60 puana sahipseniz başvurun! Diyanet lise mezunu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak kadrolar…

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla Temizlik Görevlisi, Bahçe Bakım Elemanı ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlıyor. Ayrıca kurum en az 60 KPSS puana sahip adayların başvurularını kabul edeceğini açıkladı. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar...