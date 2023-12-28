28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri KPSS 60 puana sahipseniz başvurun! Diyanet lise mezunu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak kadrolar…

KPSS 60 puana sahipseniz başvurun! Diyanet lise mezunu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak kadrolar…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 28.12.2023
ABONE OL
KPSS 60 puana sahipseniz başvurun! Diyanet lise mezunu personel alımı yapacak! İşte alım yapılacak kadrolar…

Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 60 puan ile belirtilen kadrolara toplamda 41 personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detayların belli olduğu ilan kapsamında adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. İşte kadrolar be ayrıntılar…

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla Temizlik Görevlisi, Bahçe Bakım Elemanı ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlıyor. Ayrıca kurum en az 60 KPSS puana sahip adayların başvurularını kabul edeceğini açıkladı. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar...

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 15 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını online olarak tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

6. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA