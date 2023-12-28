Bakanlık KPSS 50 puan ile personel arıyor! Başvuru şartları ve şekli açıkladı. İşte merak dilen detaylar…

T.C. Gençlik ve spor bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli Gençlik Çalışanı alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık, adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların ilanda belirtilen lisan eğitim kurumlarından mezun olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Gençlik ve spor bakanlığı personel alımı başvuruları 29 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 8 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.