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Bakanlık KPSS 50 puan ile personel arıyor! Başvuru şartları ve şekli açıkladı. İşte merak dilen detaylar…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Bakanlık KPSS 50 puan ile personel arıyor! Başvuru şartları ve şekli açıkladı. İşte merak dilen detaylar…

Gençlik ve spor bakanlığı KPSS 50 puan ile 1.071 personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum başvuruları online olarak toplamaya başladı. İşte merak edilen detaylar….

T.C. Gençlik ve spor bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli Gençlik Çalışanı alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık, adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların ilanda belirtilen lisan eğitim kurumlarından mezun olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Gençlik ve spor bakanlığı personel alımı başvuruları 29 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 8 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda online olarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

12) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

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