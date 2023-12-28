EGM lise mezunu memur alıyor! Başvuru şartları ve tarihi paylaşıldı! İşte başvuru ekranı…
Emniyet Genel Müdürlüğü, en az lise mezunu adayları bünyesine katmak için personel alımı yapacak. Yayınlanan ilana göre, başvuru süreci ve gereklilikleri detaylı bir şekilde belirten kurum, en az 70 KPSS puanına sahip adayları değerlendirecek. İşte başvuru ekranı…
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştireceği 38 Hizmetli alımını duyurdu. En az lise mezunu adayları bünyesine katmak için yapılan alımda, adaylardan en az 70 KPSS puanı aranacak. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detaylar, EGM tarafından yayınlanan ilanla birlikte kamuoyuyla paylaşıldı. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar, resmi internet sitesinden gerekli bilgilere erişebilir ve başvuru sürecini takip edebilirler. İşte ayrıntılar….
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Emniyet Genel Müdürlüğü memur alımı başvuruları 2 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 12 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden başvurularını yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.
b) 2022 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek) e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir
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