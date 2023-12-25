KPSS 65 puan başvuru için yeterli! GİB 38 ilde 1.271 uzman yardımcısı alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi…
Gelir İdaresi Başkanlığı, KPSS'de 65 puan alan adaylara yönelik uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru için son tarihin ve başvuru şeklinin belirlendiği ilanda, adayların dikkat etmeleri gereken tüm detaylar açıklandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından, kurum adayları sınava tabi tutacak. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlar çerçevesinde 1.271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylardan en az 65 KPSS puanı şartı arayan kurum, başvuru sürecine dair detayları ilan metniyle kamuoyuna duyurdu. Yayımlanan açıklamaya göre, başvuran adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre kontenjan sayıları dikkate alınarak tam 5 katına kadar aday, sınav sürecine katılmaya hak kazanacak. İşte ayrıntılar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ,
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alımı başvuruları 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.
Adaylar http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle başvuru yapabilecek.
SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alımı sınavının azılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
ALIM YAPILACAK İLLER VE KONTENJANLAR
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
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