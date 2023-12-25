İŞKUR yılın son alımlarını paylaşıyor! İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! İşte temizlik görevlisi şartları
İŞKUR, ilkokul mezunu adaylara yönelik büyük bir istihdam fırsatı sunuyor. Kurum, yılın son alım ilanları kapsamında 4.526 temizlik görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Özellikle özel ve kamu kurumları arasında yapılan alımlarda farklı yöntemlerin uygulandığı belirtilirken, bazı kurumlar KPSS puanı şartı ararken, diğerleri ise noter kurası ve mülakat gibi yöntemlerle adayları değerlendiriyor. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar ise İŞKUR üzerinden paylaşıldı.
İŞKUR, yılın sonlarına yaklaşırken temizlik görevlisi alımlarını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye genelinde özel ve kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere, toplamda 4.526 temizlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek. İlanlar, en az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği şekilde düzenlenmiş durumda. Bu kapsamda, başvuru yapacak adaylar için dikkat çeken bir detay da, bazı kurumların alımlarda KPSS puanı şartı aradığı, diğer bazılarının ise KPSS puan şartı aramaksızın başvuruları değerlendirecek. İşte İŞKUR ilanları…
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunamamak,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Kişisel temizliğine önem veren
Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun
18-40 yaş aralığında bulunmak.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları
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