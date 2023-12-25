İŞKUR yılın son alımlarını paylaşıyor! İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! İşte temizlik görevlisi şartları

İŞKUR, yılın sonlarına yaklaşırken temizlik görevlisi alımlarını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye genelinde özel ve kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere, toplamda 4.526 temizlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek. İlanlar, en az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği şekilde düzenlenmiş durumda. Bu kapsamda, başvuru yapacak adaylar için dikkat çeken bir detay da, bazı kurumların alımlarda KPSS puanı şartı aradığı, diğer bazılarının ise KPSS puan şartı aramaksızın başvuruları değerlendirecek. İşte İŞKUR ilanları…