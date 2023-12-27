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Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları! Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık teknikeri...

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Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları! Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık teknikeri...

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alım yapma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, 2024 yılında toplam 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları açıklandı mı? Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık teknikeri alımı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı sözleşmeli personel alımının tarihleri ve başvuru şartları, Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. Alıma başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını merakla araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları açıklandı mı? Hemşire, uzman tabip, ebe, sağlık teknikeri alımı tarihi belli oldu mu?

YENİ KADROLAR AÇIKLANDI

Yapılacak büyük çaplı alımda, Sağlık Bakanlığı'nın hangi pozisyonlara personel alacağı da detaylarıyla belli oldu.

Buna göre, 2024 yılı içinde 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri olmak üzere geniş bir yelpazede alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı başvuru şartları hakkında henüz detaylı açıklamalar gelmedi.

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