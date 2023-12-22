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Sağlık Bakanlığı KURA sonuçları 22 Aralık | Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı ASIL-YEDEK isim listesi! Hükümlü/TMY "yhgm.saglik.gov.tr" işçi...

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Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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Sağlık Bakanlığı KURA sonuçları 22 Aralık | Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı ASIL-YEDEK isim listesi! Hükümlü/TMY yhgm.saglik.gov.tr işçi...

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 419 Eski Hükümlü sürekli işçi alımına dair heyecan dorukta, çünkü başvuruların ardından şimdi adaylar kura sonuçlarını bekliyor. 4-8 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak yapılan başvuruların ardından, adaylar işçi alımında şanslarını belirleyecek olan kura çekimi ve sonuçları listesini bekliyorlar.Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı canlı kura çekimi saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı kura çekimi süreci, adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi istihdamı yapacağını açıklamış ve başvurular 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden online olarak alınmıştı. İşte Sağlık Bakanlığı hükümlü/TMY işçi alımı detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı.

Kura çekimi 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

İŞKUR KURA CANLI YAYINLANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil.

ASIL-YEDEK İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların kura çekiminin ardından ilan edilmesi bekleniyor.

İSİM LİSTELERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek.

Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

BAŞARI PUANI KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

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