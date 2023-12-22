Sağlık Bakanlığı KURA sonuçları 22 Aralık | Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı ASIL-YEDEK isim listesi! Hükümlü/TMY "yhgm.saglik.gov.tr" işçi...

Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek.