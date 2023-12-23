Jandarma 49 bin TL maaş ile personel alımı başladı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu
JGK 49 bin TL maaş ile personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı adaylardan KPSS puanı olmayan adayların puanını 70 olarak kabul edecek. İşte başvuru ekranı ve diğer ayrıntılar…
Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı, Devlet Memurları Kanunu'nun 4-B maddesi çerçevesinde ve Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-6'ncı maddesi ile belirlenen usullere göre personel alımı yapacak. Yapılan duyuruda, 1 Ağ ve Son Kullanıcı Güvenliği Uzmanı, 1 Görüntü Sistemleri Uzmanı, 1 DevOps Uzmanı, 1 Veri Tabanı Yönetim Uzmanı, 1 Elektronik, Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı ile 7 Yazılım Geliştirme Uzmanı olmak üzere toplamda 12 personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Başvurular, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kabul edilecek. İşte İlana ilişkin merak edilen detaylar…
Başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylara kurum, 49.748 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte başvuru şartları ve tarihi…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuruları 15 Aralık 2023 tarihinde başlayıp, 01 Ocak 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.
Adaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla başvurularını tamamlayacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Müracaatların son günü itibariyle (01 Ocak 2024) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
ğ. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak (Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak), h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
ÜCRET
Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ikinci altı ayı için belirlenen ücret tavanı 24.874,40 TL'dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
Ancak kurumumuz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
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