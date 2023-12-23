Jandarma 49 bin TL maaş ile personel alımı başladı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı, Devlet Memurları Kanunu'nun 4-B maddesi çerçevesinde ve Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-6'ncı maddesi ile belirlenen usullere göre personel alımı yapacak. Yapılan duyuruda, 1 Ağ ve Son Kullanıcı Güvenliği Uzmanı, 1 Görüntü Sistemleri Uzmanı, 1 DevOps Uzmanı, 1 Veri Tabanı Yönetim Uzmanı, 1 Elektronik, Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı ile 7 Yazılım Geliştirme Uzmanı olmak üzere toplamda 12 personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Başvurular, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kabul edilecek. İşte İlana ilişkin merak edilen detaylar…