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Anadolu Üniversitesi KPSS 60 puan ile alım yapıyor! Başvuru şartları neler?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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Anadolu Üniversitesi KPSS 60 puan ile alım yapıyor! Başvuru şartları neler?

Anadolu Üniversitesi lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağına ilişkin ilan yayınladı. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayların belirlendiği ilan kapsamında başvuruda bulunacak adayların en az 60 KPSS puana sahip olması gerekiyor. İşte ayrıntılar….

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