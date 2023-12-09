09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı kura tarihi İŞKUR | 2023 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kurası ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı kura tarihi İŞKUR | 2023 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kurası ne zaman çekilecek?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2023
ABONE OL
Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı kura tarihi İŞKUR | 2023 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kurası ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı, 419 sözleşmeli personel alımı için başvuruları 4-8 Aralık tarihleri arasında İŞKUR üzerinden almaya başladı. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan kura çekimi ile belirlenecek. İllere göre açılan kadro sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday, kura çekimi sonucunda belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 419 sözleşmeli personel alımı başvuruları, bugün sona eriyor. İŞKUR üzerinden başvurusunu tamamlayan adaylar, başvuru yaptıkları illere göre belirlenecek kura çekimi tarihlerini beklemeye başladı. Kura çekimi işlemleri, tüm Türkiye genelinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplam kontenjan içinde en fazla alım, 226 kişi ile İstanbul'a ayrıldı. Peki Sağlık Bakanlığı 419 sözleşmeli personel kurası ne zaman çekilecek?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı başvuruları bugün (8 Aralık) sona eriyor. 419 sözleşmeli personel alımı kura çekimi 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimin Sağlık Bakanlığı Youtube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.

4 KATI KADAR ADAY BELİRLENECEK!

Sınava alınacak adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK!

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLLERE GÖRE KADRO DAĞILIMI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYIN!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA