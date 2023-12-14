14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri İŞKUR kurumları açıkladı! İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! 2023 Aralık ayı temizlik görevlisi alımı yapan kurumlar

İŞKUR kurumları açıkladı! İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! 2023 Aralık ayı temizlik görevlisi alımı yapan kurumlar

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
ABONE OL
İŞKUR kurumları açıkladı! İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! 2023 Aralık ayı temizlik görevlisi alımı yapan kurumlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelindeki özel sektör ve kamu kurumlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği bir istihdam hamlesi kapsamında, en az ilkokul mezunu 5.234 kişilik temizlik görevlisi alım ilanını duyurdu. Başvuruların Türkiye'nin 81 ilindeki İŞKUR birimlerinden ya da online platformlar üzerinden yapılabileceği belirtilirken, dikkat çeken bir detay da bazı kurumların alımda KPSS puanı şartı aradığı, diğer bazı kurumların ise KPSS puanı istemeden başvuruları değerlendireceği belirtildi. İşte İŞKUR tarafından yayınlanan aralık ayı ilanları…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2023 yılı sonunda ülke genelindeki temizlik görevlisi alımlarını sürdürüyor. Özel sektör ve kamu kurumları, kadrolarını güçlendirmek amacıyla yeni ilanlarını yayınlıyor. İlkokul mezunu adayların başvurabileceği ilanlara, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak ulaşılabiliyor. İlanlar kapsamında dikkat çeken bir detay ise, bazı kurumların alımda KPSS puanı şartı araması, diğer bazı kurumların ise KPSS puanı talep etmemesi oldu. Aralık ayında başvuruları toplanan ilanlarla, 5.234 kişinin istihdam edileceği belirtiliyor. İşte alım yapacak kurumlar ve şartları…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

18-40 yaş aralığında bulunmak.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları


İŞKUR Aralık Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA