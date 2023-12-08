Üniversite kadroları açıkladı! KPSS 60 puan ile lise mezunu personel alımı başladı! İşte başvuru ekranı ve tarihi
Gazi Üniversitesi lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin kadar merak edilen tüm detaylar açıklayan kurum en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar…
Gazi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Biyolog, Büro Personeli, Çözümleyici Sistem Programcısı, Diyetisyen, Eczacı, Hemşire, Güvenlik Görevlisi, Laborant, Sağlık Fizikçisi, Mühendis, Psikolog, Gassal, Destek Personeli, Sağlık Teknikeri, Tekniker ve Teknisyen kadrolarına toplamda 216 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az 60 KPSS puana ihtiyacı bulunuyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Gazi Üniversitesi personel alımı başvuruları 8 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 22 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar ttp://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden giriş yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemek koşulu ile başvuruları tamamlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri 10 halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir.
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