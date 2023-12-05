10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 31. Dönem PA POMEM başvuru şartları, başvuru şartları, branş dağılımı...

EGM, 10 bin 102 polis ve memur alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Son yapılan duyuru sonrası başvurular hakkında detaylar merak konusu oldu. 10 bin polis alımı hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polis alımına dair önemli bir açıklamada bulundu.