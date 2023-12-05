10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 31. Dönem PA POMEM başvuru şartları, başvuru şartları, branş dağılımı...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polis alımına dair önemli bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda "10 bin polis alımı ne zaman yapılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin kadro ihdas edildi. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 31. Dönem PA POMEM başvuru şartları, başvuru şartları, branş dağılımı nasıl? İşte haberin detayı!
EGM, 10 bin 102 polis ve memur alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Son yapılan duyuru sonrası başvurular hakkında detaylar merak konusu oldu. 10 bin polis alımı hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polis alımına dair önemli bir açıklamada bulundu.
10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.
BRANŞ DAĞILIMI
Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.
POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
EGM polis alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.
POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
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