30 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Tapu ve Kadastro lise mezunu personel alımı başladı! Güvenlik ve Tekniker alımı için başvuru şartları ve tarihi açıkladı

Tapu ve Kadastro lise mezunu personel alımı başladı! Güvenlik ve Tekniker alımı için başvuru şartları ve tarihi açıkladı

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 30.11.2023
ABONE OL
Tapu ve Kadastro lise mezunu personel alımı başladı! Güvenlik ve Tekniker alımı için başvuru şartları ve tarihi açıkladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS 70 puan ile belirtilen kadrolara personel alımı yapacağına ilişkin ilan yayınladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, başvuru şartları ve tarihine dair merak edilen tüm detayları açıkladı. İşte ayrıntılar….

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA