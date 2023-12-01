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İstanbul Üniversitesi lise mezunu personel alımı başladı! Başvurular ne zaman sona erecek? İşte şartlar ve kadrolar

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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İstanbul Üniversitesi lise mezunu personel alımı başladı! Başvurular ne zaman sona erecek? İşte şartlar ve kadrolar

İstanbul Üniversitesi lise mezunu adaylar arasından toplamda 278 personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar….

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