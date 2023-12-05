En düşük 18 bin TL maaş: KSÜ lise mezunu personel alımı başladı! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartları…

5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Bu durumun, Üniversite Hastanesi veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu ile belgelendirilmesi zorunludur. (Atanmaya hak kazanılması halinde istenecektir.)

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7- 657/4-B (Ek cümle: 25/6/2009 - 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 8- Adayların 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türüne sahip olmak. 9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 10- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak. 11- İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartları sağlamak. 12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden çok kadroya başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvuruları iptal edilecektir. 13- Sertifikasının ve eğitimin ilan tarihinden önce alınması zorunludur. Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar ve eğitimin alınmış olması kabul edilmeyecektir. 14- Deneyimin mezuniyet tarihinden sonra olması şarttır. SGK Hizmet Dökümü (Deneyim İstenilen Kadrolar İçin) AÇIKLAMA: Cumhurbaşkanlığı, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce İhdas Edilen ve Her Bir Kadro İçin Belirtilen Brüt Ücrete; Seyyanen verilen 8.071.00-TL ayrıca eklenecektir. Ayrıca, Ocak 2024 Zammı yansıtılacaktır.

KADROLAR VE DETAYLARI