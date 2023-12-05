En düşük 18 bin TL maaş: KSÜ lise mezunu personel alımı başladı! İşte alım yapılacak kadrolar ve şartları…
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar açıklanırken KPSS puan sıralaması esasına göre görevlendirme yapılacak. İşte detaylar…
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Hemşire, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Büro Personeli, Mühendis, Tekniker, Teknisyen ve Destek Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlatacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar yayınlanan ilan ile duyuruldu.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvuruları 4 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 19 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampüsü Batı Çevre Yolu Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ adresine gerekli belgeler ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekiyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1- Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
3- Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4- 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6- 1 adet vesikalık fotoğraf.
7- Deneyim Belgesi (Deneyim İstenilen Kadrolar İçin - İstenmişse): İstenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge ile SGK hizmet dökümü
8- Sertifika / Eğitim (İstenmişse): Sertifika ve Eğitimin ilan tarihinden önce alınmış olması zorunlu olup, Başvuru süresi içerisinde alınan sertifika ve eğitimler kabul edilmeyecektir.
9- İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartların sağlanmış olması, belgelendirilmesi ve ibraz edilmesi zorunludur. 10- Sabıka kayıt belgesi (e-Devlet çıktısı)
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Bu durumun, Üniversite Hastanesi veya Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Heyet Raporu ile belgelendirilmesi zorunludur. (Atanmaya hak kazanılması halinde istenecektir.)
6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
7- 657/4-B (Ek cümle: 25/6/2009 - 5917/47 md.) Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 8- Adayların 2022 KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türüne sahip olmak. 9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 10- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak. 11- İlanın nitelikler kısmında belirtilen şartları sağlamak. 12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden çok kadroya başvurduğu tespit edilenlerin tüm başvuruları iptal edilecektir. 13- Sertifikasının ve eğitimin ilan tarihinden önce alınması zorunludur. Başvuru süresi içerisinde alınan sertifikalar ve eğitimin alınmış olması kabul edilmeyecektir. 14- Deneyimin mezuniyet tarihinden sonra olması şarttır. SGK Hizmet Dökümü (Deneyim İstenilen Kadrolar İçin) AÇIKLAMA: Cumhurbaşkanlığı, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce İhdas Edilen ve Her Bir Kadro İçin Belirtilen Brüt Ücrete; Seyyanen verilen 8.071.00-TL ayrıca eklenecektir. Ayrıca, Ocak 2024 Zammı yansıtılacaktır.
KADROLAR VE DETAYLARI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Alım Yapılacak Kadrolar ve Detayları
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