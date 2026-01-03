Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e İletişim Başkanı Duran'dan tepki: Dili hakikati değil öfkeyi yansıtıyor!
Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tepki geldi. Duran, "Özel’in Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği “kutuplaşmadan çıkalım” söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel’in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı yine skandal ifadelerle hedef aldı.
ÖZEL'İN TEHDİTKAR MESAJINA TEPKİ YAĞDI
CHP'li Özgür Özel'in, ABD Başkanı Trump'ın Maduro'yu eşiyle birlikte yakalamasına ilişkin Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları, kamuoyunda "tehditkâr" olarak değerlendirildi. Sosyal medyada ise Özel'e tepki yağdı.
"DİLİ ÖFKEYİ VE ÇARPITMAYI YANSITMAKTADIR"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP'li Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Duran, Özel'in üslubunu "sorumsuz ve nezaketten uzak" olarak nitelendirerek, sözlerinin hakikati değil öfkeyi ve çarpıtmayı yansıttığını söyledi.
DIŞ POLİTİKA VE LİDERLİK VURGUSU
Duran, Türkiye'nin dış politikasının hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devlet aklıyla yürütüldüğünü belirtti. Başkan Erdoğan'ın uluslararası platformlardaki ve ikili temaslardaki duruşunun, ülkenin hak ve menfaatlerini savunmadaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.
MİLLî İRADE VE MEŞRUİYET
İletişim Başkanı, Erdoğan'ın meşruiyetinin milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeden kaynaklandığını vurguladı. Duran, Türkiye'nin rotasının ve liderliğinin başka merkezlerden onay beklemeden belirlendiğini söyledi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamaları şöyle: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği "kutuplaşmadan çıkalım" söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel'in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır. Türkiye'nin dış politikası hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletimizin ve milletimizin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütülür. Türkiye, uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olmuştur. Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkemizin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşu, liderlik iradesinin açık göstergesidir. Cumhurbaşkanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye'nin menfaatlerini savunur. Ülkemizi masada ve sahada güçlü kılan da bu dirayetli ve tecrübeli liderliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, herhangi bir dış merkezin değil; doğrudan milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Varlığı, millî iradenin en açık tezahürüdür. Bu irade, başkalarından onay beklemeden Türkiye'nin rotasını da liderliğini de belirlemeye devam edecektir."
