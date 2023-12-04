SGK sınav ile memur alımı başlıyor! Alım yapılacak kadrolar açıklandı! İşte başvuru ekranı…

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yaparak 75 memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kurum, alım sürecinde KPSS puan sıralamasını esas alacak olup, kadro sayısının 4 katına kadar adayları sınava davet edecek. Söz konusu alım, SGK'nın uzman kadrolarına yeni nitelikli personel kazandırma amacını taşımakta olup, adayların başvuru ve sınav detaylarına ilişkin bilgiler ilan üzerinden erişime açıldı. İşte merak edilen detaylar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Sosyal Güvelik Kurumu memur alımı başvuruları 4 Aralık 2023 tarihin de başlayıp 20 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.