Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 Aralık Kaymakamlık sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ais.osym.gov.tr...
Bugün (3 Aralık Pazar), ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, saat 10.00'da başladı ve toplamda 165 dakika sürecek. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi olmak üzere toplam 120 sorudan oluşuyor. ÖSYM, sınav sonuçlarını adayların testlerden aldıkları ham puanları toplayarak hesaplayacak. Değerlendirme sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulacak. Peki Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
3 Aralık Pazar günü düzenlenen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından adayların merakla beklediği bilgiler arasında yer alıyor. Toplamda 120 sorunun yer aldığı sınavda adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi'ne tabi tutuldu. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sayfasından duyurulacak olup, adayların adreslerine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Bu nedenle adaylar, sınav sonuçlarını takip etmek ve tahmini puan hesaplaması yapabilmek için soru kitapçığı ve cevap anahtarını beklemektedir. Peki Kaymakamlık sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
KAYMAKAMLIK SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kaymakamlık sınavı 3 Aralık Pazar günü saat 13.00'te bitecek. ÖSYM tarafından Kaymakamlık adaylığı sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığının sınavın tamamlanmasının ardından yayınlanması bekleniyor.
ÖSYM KAYMAKAMLIK SINAVI CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
2023 Kaymakamlık sınavı cevap anahtarında adaylara yöneltilen soruların doğru yanıtları yer alacak.
Kaymakamlık sınavı soruları ve cevaplarının ÖSYM AİS ekranı ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor.
EN YÜKSEK PUAN ALAN ADAYDAN BAŞLANARAK PUAN SIRASI OLUŞTURULACAK
Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacak.
100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (77), 4 katı olan 308 aday
mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
308. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklar.
70 PUAN ALTINDA ALAN ADAYLAR...
İlk 308. aday ve 308. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde "İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir."
70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde "Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.", 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise "Kazanamadınız." ibaresi yer alacaktır.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇ TARİHİ
ÖSYM sınav takvimi ile Kaymakamlık sınav sonuç tarihini de paylaştı. Buna göre 2023 Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları 28 Aralık'ta sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedelli askerlik 2024 ücreti ne kadar olacak? Yeni zamlı bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu? MSB son durum...
- SSK, Bağ-Kur'luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80'lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10'dan itibaren....
- EYT'siz kademeli erken emeklilik yaş/prim tablosu sıralandı! Şartlar tepeden tırnağa oluştu! SGK 1999 sonrası girişliye...
- Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?
- Beşiktaş'ın yeni başkanı kim oldu, açıklandı mı? Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?
- TikTok kapatılacak mı son dakika? TİKTOK yasaklandı mı, kapanıyor mu? Lisansı iptal mi olacak?
- AK Parti Erzurum belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? AK Parti Erzurum belediye başkan adayları listesi 2024!
- EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada? EURO 2024 kura canlı yayın bilgileri...
- SSK Bağkur emekli maaşı hesaplandı! Enflasyon ile rakamlar değişiyor! 2024 Ocak'ta 7.500 TL alanlar, kök maaş + refah payı...
- Ehliyet elektronik sınav sonuçları nasıl öğrenilir 2023? MEB / e- sınav sonuç sorgulama!
- Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL'ye kadar ek ödeme...
- AK Parti temayül yoklaması sonuçları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları 2024 ne zaman belli olacak?