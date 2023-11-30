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İMÜ lise mezunu personel alımı: Büro Personeli, Destek Personeli, Kütüphaneci, Mühendis, Sağlık Teknikeri ve Teknisyen başvuru şartları…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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İMÜ lise mezunu personel alımı: Büro Personeli, Destek Personeli, Kütüphaneci, Mühendis, Sağlık Teknikeri ve Teknisyen başvuru şartları…

İstanbul Medeniyet Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az 60 KPSS puanına sahip adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte başvuru şekli...

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