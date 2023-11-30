PA 10 bin polis alımı ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

"10 bin polis alımı ne zaman yapılacak son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edildi. 31. Dönem POMEM başvuru tarihi ve sürecini merak eden adaylar, gözlerini EGM tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, 31. dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...