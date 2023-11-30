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PA 10 bin polis alımı ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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PA 10 bin polis alımı ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

EGM, 10 bin 102 polis ve memur alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Son yapılan duyuru sonrası başvurular hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 31. Dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, 10 bin polis alımı son durum!

"10 bin polis alımı ne zaman yapılacak son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro ihdas edildi. 31. Dönem POMEM başvuru tarihi ve sürecini merak eden adaylar, gözlerini EGM tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, 31. dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

EGM polis alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.

POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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