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Uludağ Üniversitesi KPSS 60 puan ile alım yapıyor! Ebe, Eczacı, Sağlık Teknikeri ve Güvenlik Görevlisi başvuru şartları neler?

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Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Uludağ Üniversitesi KPSS 60 puan ile alım yapıyor! Ebe, Eczacı, Sağlık Teknikeri ve Güvenlik Görevlisi başvuru şartları neler?

Bursa Uludağ Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile belirtilen kadrolara alınmak üzere personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan üniversite en az ön lisans mezunu adayların başvurusunu kabul ediyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

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