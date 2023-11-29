Lise mezunu memur alımı yapacak! YSK kadroları ve şartları açıkladı! Başvuru ekranı ve ilan metni için…
Yüksek Seçim Kurulu en az 70 KPSS puan ile belirtilen kadrolara memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adayların başvurularını kabul edecek. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylara ve ilan metnine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yüksek Seçim Kurulu, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre Arşiv Memuru, Santral Memuru, Zabıt Katibi ve Teknisyen kadrolarına toplamda 51 kadrolu memur alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine başvuruda bulunacak adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. İşte YSK memur alım şartları ve ekranı…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Yüksek Seçim Kurulu memur alımı başvuruları 8 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 17 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
- Türk vatandaşı olmak,
- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun'un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.
4. 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;
Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön Lisans mezunları için KPSSP93,
Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.
Özel Şartlar
- Arşiv Memuru, Santral Memuru ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Teknisyen kadrolarına atanabilmek için orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dallarından mezunu olmak.
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