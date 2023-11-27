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ATAÜNİ lise mezunu Hemşire, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli ve Teknisyen alımı yapıyor!

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Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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ATAÜNİ lise mezunu Hemşire, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli ve Teknisyen alımı yapıyor!

Atatürk Üniversitesi, en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları açıklayan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru ekranı ve tarihi…

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