Kadrolar belli oldu! MEB yüksek maaşlı personel alımı başlamak üzere! İşte merak edilen başvuru şartları…

6. Mesleki tecrübeye ilişkin resmi (SGK Hizmet Dökümü) veya özel kurumlardan alınacak belge, (SGK Hizmet Dökümü e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, birden fazla yüklenecek belgelerin tek doküman haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir)

7. Genel Şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

8. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerin birden fazla yüklenecek olması halinde, tek doküman haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir.)

9. Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini PDF ya da JPG formatında yükleyeceklerdir.