EGM POLİS ALIMI BAŞVURU: 31. dönem POMEM başvuruları başladı mı? 10 bin 102 polis alımı ne zaman son dakika?
Polis alımı başvuru şartları ve tarihi arama motorlarında hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan kadro ihdasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 21 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme, binlerce aday arasında büyük bir heyecan yarattı. Şimdi ise gözler, EGM polis alımı başvuru sürecine çevrildi. Peki, 10 bin 102 polis alımı ne zaman 2024? İşte haberin ayrıntıları...
"Polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. EGM bünyesine 10 bin 102 personel için kadro ihdası, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Bu gelişmenin ardından, polis alımına yönelik son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 10 bin 102 polis alımı başvuru şartları neler?
10 BİN 102 POLİS ALIMI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) önemli bir kadro ihdası yapılarak, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı için toplamda 10 bin 102 kadro oluşturuldu.
EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Polis alımı başvuru süreci ile ilgil ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
POMEM başvuru şartları, 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile belli olacak. Ancak bir önceki dönem başvuru şartları şöyleydi;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
31. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından sınavlar gerçekleştirildi, sonuçlar açıklandı ancak 30. Dönem POMEM alım süreci tamamlanmadı.
30. Dönem POMEM başvuruları 1- 19 Mayıs tarihlerinde alınmıştı. Sınav sonuçları da 8 Eylül de adayların erişimine sunuldu.
30. Dönem POMEM süreci ardından 31. Dönem POMEM alımlarına dair başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor. Henüz konu hakkında yeni bir duyuru yayımlanmadı.
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- EGM POLİS ALIMI BAŞVURU: 31. dönem POMEM başvuruları başladı mı? 10 bin 102 polis alımı ne zaman son dakika?
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