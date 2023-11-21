GİB 2.000 personel alımı başvuru ekranı: Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları neler? Sınav tarihi, atama yapılacak iller...
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 yılında 2 bin personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda yayımlanan duyuru ile alım yapılacak kadro, başvuru tarihleri ve şartları belirlendi. İlana göre, GİB personel alımı başvuru işlemleri 21 Kasım Salı günü başladı ve 30 Kasım'da sona erecek. Peki, GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
GİB, 2023 yılında 2 bin personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda yayımlanan duyuru ile alım yapılacak kadro, başvuru tarihleri ve şartları belirlendi. İlana göre, GİB personel alımı başvuru işlemleri 21 Kasım Salı günü başladı. Peki, GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
GİB 2.000 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı yapacak.
Yayımlanan ilana göre, GİB personel alımı başvuru süreci 21 Kasım Salı günü başlayacak. Şartları sağlayan adaylar, 30 Kasım Perşembe günü saat 17.00'ye kadar müracaatlarını iletebilecek.
GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.
Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
GİB SINAV TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU
Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecek.
Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebilecek. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadır.
Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyecek. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecek.
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacak.
KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacak.
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- GİB 2.000 personel alımı başvuru ekranı: Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları neler? Sınav tarihi, atama yapılacak iller...
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