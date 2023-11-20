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Balıkesir Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alıyor! Başvuru şartları neler? İşte son başvuru tarihi…

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Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Balıkesir Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alıyor! Başvuru şartları neler? İşte son başvuru tarihi…

Balıkesir Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve sürecine ilişkin tüm ayrıntıları paylaşan kurum başvuruda bulunacak adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar…

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