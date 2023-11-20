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MCBÜ en az lise mezunu personel alım ilanı yayınladı! Başvuru şartları ve detayları açıkladı!

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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MCBÜ en az lise mezunu personel alım ilanı yayınladı! Başvuru şartları ve detayları açıkladı!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından 172 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru tarihi ve detaylarına ilişkin ilan yayınlayan üniversite, başvuruda bulunacak adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor.

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