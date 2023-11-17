Öğretmen ataması ne zaman, olacak mı? 2024 Öğretmen ataması takvimi belli oldu mu? Bakan Yusuf Tekin duyurdu!
2024 yılı öğretmen atama takvimi ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yapılan açıklama, adaylara umut verdi. Bakan Tekin, öğretmen atamasının mutlaka gerçekleşeceği yönündeki yanıtıyla adaylara güvence sağladı. Bu açıklama üzerine binlerce öğretmen adayı, atama takvimi, kontenjan dağılımı, branş bilgileri ve mülakat süreçleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak amacıyla arama motorlarında aktif olarak araştırmalarına devam ediyor. Peki öğretmen ataması ne zaman, olacak mı?
Son dakika haberleriyle birlikte yeni öğretmen atamaları gündemi sarsarken Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı için öğretmen kontenjanlarını açacağını duyurdu. Bu önemli gelişme, özellikle öğretmen adayları arasında heyecan yaratırken, Bakan Tekin'in olumlu yanıtı ise umutları artırdı. Binlerce öğretmen adayı, yeni atama takvimi ve detayları için bekleyişini sürdürüyor. İşte detayları...
ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.
Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktardı.
Tekin, ücretli öğretmenler için ek ders ücretlerinde yüzde 25 civarında bir artış sağlandığını söyledi.
Bakan Tekin, okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilmesi ile ilgili, "Şu anda yaklaşık 2 milyon öğrenciye ücretsiz yemek veriyoruz. Deprem sebebiyle bütçedeki kısıt bizi de sınırlandırdı. Dolayısıyla biz bu yıl için 2 milyon öğrenciye ücretsiz 1 öğün yemek veriyoruz. 2 milyon öğrenci de az bir öğrenci değil" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Akademisi projesinin, süre darlığı nedeniyse Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde ele alınamadığını belirten Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın akademiyle yani üniversiteyle iş birliği halinde, hem adaylık sürecinde hem öğretmenlik sürecinde eğitimlerle kendilerini geliştirmelerini, gündeme adapte olmalarını, yeni gelişmeleri takip etmelerini arzu ediyoruz. O yüzden de akademi planlaması hazırlığı içindeyiz. Hazırlık tamamlandığında kuruluşu için yasal düzenlemeleri TBMM'nin onayına sunarız" diye konuştu
"ÖĞRETMENLERİMİZİN EKONOMİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE ÇABA SARF EDİYORUZ"
Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 1 maaş ikramiye talepleri sorulan Bakan Tekin, "Maliye Bakanlığı ile istişare halinde öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik problemlerini çözmeye çaba sarf ediyoruz. Böyle bir şey olursa zaten Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" dedi.
"FORMÜL ARAYIŞI İÇİNDEYİZ"
Bina yetersizliği yaşanan bölgelerde özel okulların boş kalan kapasitelerinin kullanılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüldüğünü kaydeden Tekin, "Şu anda ne kadar boş kontenjan var, boş kontenjanın olduğu yerlere bizim ne kadar ihtiyacımız var, bizim sunacağımız şartlarla özel okullarımızın talep edeceği şartlar uyuşacak mı; bunlar tamamen varsayım şu anda. Ama hem özel okulların boş kalan kontenjanlarına yazık, nihayetinde bir milli servet bu. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Maliye Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz.
Çok sıkışık olduğumuz yerlerde, arsa üretmekte problem yaşadığımız yerlerde ya da benzer acil akut okul ihtiyacımızın olduğu yerlerde boş kontenjanlar eğer bizim ihtiyaçlarımızla uyumluysa 'değerlendirebiliriz' diye düşünüyoruz. Biz ihtiyaçlarımızı, boş kontenjan durumlarını Maliye Bakanlığı ile paylaşacağız. Sunacağı ekonomik çerçeve her neyse o kapsamda biz de ilgili kişilerle görüşüp bir formül bulacağız. Taahhüt ettiğimiz bir şey değil, problemi çözmek için formül arayışı içerisindeyiz" diye konuştu.
Bakan Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yeni öğretmen ataması ile ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:
''O konu da Meclis'te. Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz inşallah.''
ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?
Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.
EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?
Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.
Yeni öğretmen atamalarının branş ve kadro dağılımları yayımlanan ilanla beraber belli olacak. Resmi açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1000 Yatırımlar Holding işlem tarihi 2023: 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!
- VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2023 VGM burs sonuç duyurusu ne zaman gelecek? www.vgm.gov.tr ekranı sorgulama
- Bu su başka su! Stres ve ödemi kontrol altına alıp, hem zayıflatıyor hem de bağışıklık güçlendiriyor!
- Galatasaraylılar dahil, sadece 5 kişinin çözebildiği test: 10 saniyede 7 aslanı bulabilecek misiniz?
- Öğretmenler Günü'ne özel indirimler başladı! 29,90'a düştü... A101, BİM, ŞOK'ta hediye, çikolata, çiçek ve daha fazlası...
- 666 sayısı nedir, ne demek, anlamı ne? Şeytan'ın sayısı 666 Yahudilikten mi geliyor? Yahudilik, Satanizm ve Paganizm bağlantısı KABALA'NIN tarihsel boyutu…
- Öğretmen ataması ne zaman, olacak mı? 2024 Öğretmen ataması takvimi belli oldu mu? Bakan Yusuf Tekin duyurdu!
- Cuma Hutbesi PDF yayınlandı! 17 Kasım 2023 Diyanet Cuma Hutbesi oku! Bu haftanın konusu...
- BOLU TÜNELİ KAPALI MI? 17 Kasım 2023 Bolu Dağı Tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak? Yol durumu...
- Çiftçilere ikramiye verilecek mi, açıklama geldi mi? Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?
- SGK emekli maaşı alanlara ek 10.000 TL verilecek! Kasım ayında miktar güncellendi! Ödemeler: 5.250 TL - 7.500 TL...
- 105. ÖGG sınav sonuç ekranı 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, bugün mü? www.egm.gov.tr