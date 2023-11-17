Öğretmen ataması ne zaman, olacak mı? 2024 Öğretmen ataması takvimi belli oldu mu? Bakan Yusuf Tekin duyurdu!

Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 1 maaş ikramiye talepleri sorulan Bakan Tekin, "Maliye Bakanlığı ile istişare halinde öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik problemlerini çözmeye çaba sarf ediyoruz. Böyle bir şey olursa zaten Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" dedi.

"FORMÜL ARAYIŞI İÇİNDEYİZ"

Bina yetersizliği yaşanan bölgelerde özel okulların boş kalan kapasitelerinin kullanılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüldüğünü kaydeden Tekin, "Şu anda ne kadar boş kontenjan var, boş kontenjanın olduğu yerlere bizim ne kadar ihtiyacımız var, bizim sunacağımız şartlarla özel okullarımızın talep edeceği şartlar uyuşacak mı; bunlar tamamen varsayım şu anda. Ama hem özel okulların boş kalan kontenjanlarına yazık, nihayetinde bir milli servet bu. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Maliye Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz.