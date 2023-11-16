16 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Osmangazi Üniversitesi lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi…

Osmangazi Üniversitesi lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 16.11.2023
ABONE OL
Osmangazi Üniversitesi lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru yapacak adaylar için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınacağı belirtildi. İşte ayrıntılar…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA